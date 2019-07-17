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 Трамп прокомментировал продажу С-400 Турции

Трамп прокомментировал продажу С-400 Турции

0:28   17 Июля 2019
Весь мир

Трамп прокомментировал продажу С-400 Турции

Трамп прокомментировал продажу С-400 Турции

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки российских зенитных комплексов С-400 в Турцию.

Россия начала поставлять компоненты ЗРК Турции в пятницу. Всего за четыре дня на турецкую базу Мюртед прибыли тринадцать самолетов с комплектующими С-400.

Американский лидер посчитал контракт РФ и Турции «несправедливым». Он также напомнил, что Анкара заказала сто американских истребителей F-35. При этом Трамп заявил, что Турция якобы не может купить их больше из-за сделки по С-400.

По словам Трампа, Турция и США находится в «жесткой ситуации». Он отметил, что сейчас Вашингтон работает над этим.

По его словам, Анкара намеревалась купить американские системы Patriot. Однако, администрация экс-президента Барака Обамы отказалась их продавать.

Ранее Госдеп заявил, что США рассматривают варианты санкций против Турции после покупки российских ЗРК.

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Автор: Олег Королев
#турция #трамп #с-400

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