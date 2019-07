Глава Минобороны Германии возглавила Еврокомиссию

Европейский парламент выбрал главу немецкого министерства обороны Урсулу фон дер Ляйнен председателем Еврокомиссии 16 июля. Политик указывала, что подаст заявление об уходе с поста министра в среду, 17 июля.

Стоит отметить, что утверждение кандидатуры вызвало долгие обсуждения. Многие критиковали чиновника, в частности из-за ее компетенции. Однако, выбор сделан — фон дер Ляйнен сядет в кресло руководителя ЕК в ноябре и пробудет там ближайшие пять лет.

Ее уже поздравила с избранием канцлер Германии Ангела Меркель. Официальный представитель немецкого правительства опубликовал послание в Twitter. Она отметила, что министр стала не только первой женщиной на посту руководителя Еврокомиссии, но и первой немкой за последние полвека.

В этой же социальной сети положительно отреагировал на назначение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что глубокое понимание фон дер Ляйнен Североатлантического альянса принесет большую пользу в сотрудничестве Европы и США.

Congratulations Ursula @vonderleyen on your election as @EU_Commission president. Your deep knowledge of #NATO will serve us well as we continue to strengthen the cooperation between Europe and North America. I look forward to working with you! pic.twitter.com/HGXRWd7Cdl