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22:55   16 Июля 2019
Весь мир

Глава Минобороны Германии возглавила Еврокомиссию

Глава Минобороны Германии возглавила Еврокомиссию

Европейский парламент выбрал главу немецкого министерства обороны Урсулу фон дер Ляйнен председателем Еврокомиссии 16 июля. Политик указывала, что подаст заявление об уходе с поста министра в среду, 17 июля.

Стоит отметить, что утверждение кандидатуры вызвало долгие обсуждения. Многие критиковали чиновника, в частности из-за ее компетенции. Однако, выбор сделан — фон дер Ляйнен сядет в кресло руководителя ЕК в ноябре и пробудет там ближайшие пять лет.

Глава Минобороны Германии возглавила Еврокомиссию

Ее уже поздравила с избранием канцлер Германии Ангела Меркель. Официальный представитель немецкого правительства опубликовал послание в Twitter. Она отметила, что министр стала не только первой женщиной на посту руководителя Еврокомиссии, но и первой немкой за последние полвека.

В этой же социальной сети положительно отреагировал на назначение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что глубокое понимание фон дер Ляйнен Североатлантического альянса принесет большую пользу в сотрудничестве Европы и США.

Первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков считает, что новый председатель ЕК сохранит усредненный вектор политики Европы. 

«Все-таки глава Еврокомиссии — это, как правило, человек, который вынужден, скорее, учитывать некие усредненные векторы Европейской политики, которые складываются исходя из того, какие тенденции превалируют на национальных уровнях», — объяснил он.

Более того, от министра обороны Германии, обычно, ничего не зависит. Да и зависимость организации от позиции Вашингтона тоже никуда не денется.

Глава Минобороны Германии возглавила Еврокомиссию

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Автор: Анна Манц
#германия #еврокомиссия #председатель

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