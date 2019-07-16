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22:13   16 Июля 2019
Весь мир

Додон рассказал о принципе нейтралитета Молдавии

Додон рассказал о принципе нейтралитета Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала Accent рассказал, что принцип нейтралитета Кишинева заложен в Конституции, потому молдавское государство не собирается вступать в НАТО без согласия Партии социалистов. Его слова приводит во вторник ТАСС.

«Кто-то говорит про НАТО, но принцип нейтралитета заложен в Конституции. И никто вступать в НАТО без нас (социалистов — прим.ред.) не будет», — заявил политик.

По его словам, руководству страны необходимо добиваться «международного признания нейтралитета Молдавии», убеждая внешних партнеров. Ранее молдавский президент призвал Вашингтон поддержать усилия государства по укреплению своего нейтралитета.

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Автор: Алла Ларионова
#молдавия #додон

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