Додон рассказал о принципе нейтралитета Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала Accent рассказал, что принцип нейтралитета Кишинева заложен в Конституции, потому молдавское государство не собирается вступать в НАТО без согласия Партии социалистов. Его слова приводит во вторник ТАСС.

«Кто-то говорит про НАТО, но принцип нейтралитета заложен в Конституции. И никто вступать в НАТО без нас (социалистов — прим.ред.) не будет», — заявил политик.

По его словам, руководству страны необходимо добиваться «международного признания нейтралитета Молдавии», убеждая внешних партнеров. Ранее молдавский президент призвал Вашингтон поддержать усилия государства по укреплению своего нейтралитета.