Очередной отчет журналистской группы Bellingcat, который посвящен расследованию крушения малайзийского рейса МН-17 на Донбассе, вышел недавно. В нем вновь собраны данные из открытых источников и ссылки на прошлые материалы, сообщили в ИА «Аналитическая служба Донбасса».

Уж была доказана фейковость «расследования», но авторы продолжают убеждать весь мир и, в первую очередь, Совместную следственную группу, в якобы виновности России. В отчете журналисты снова обратились к установке «Бук», которая «стреляла» с российской территории.

Однако они не принимают во внимание, что концерн «Алмаз-Антей», министерство обороны РФ и главный конструктор радиолокационного комплекса «Утес-Т» уже несколько раз опровергали эти догадки. Причем не просто словами, как это делает Bellingcat, а основываясь на фактах, экспериментах, показаниях и даже секретных документах.

Но всю предоставленную информацию либо игнорируют, либо «анализируют». Брифинг ССГ 19 июля и вовсе прошел без каких-либо доказательств их пустословия. На все неудобные вопросы представителей СМИ члены расследования просто отвечали уклончиво, а темы выбирались очень тщательно. Так, они отмели самые очевидные фейки, такие как запись переговоров «казаков», и обходили стороной правду, например, об украинских ракетах.

Напомним, что при катастрофе Украина не подпускала расследование к месту крушения, спецслужбы скрывают записи диспетчера, который разрешил пролет над местом боевых действий, а ССГ и вовсе отстранила от расследования Малайзию — потерпевшую сторону. И это не все факты, доказывающие ангажированность так называемого «расследования».

Все эти пять лет «специалисты» и блогеры просто водят людей за нос, тиражируют фейки и преследуют людей по надуманным поводам.

К этому также подводят данные о компаниях и странах, которые финансируют Bellingcat, которая была создана за два дня до катастрофы (еще один повод подумать). Среди них — Государственный департамент США, министерство обороны Великобритании, администрации Германии и Нидерландов, Аналитический совет при НАТО и другие. Что же объединяет их всех? Правильно, антироссийская политика.