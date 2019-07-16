Пентагон заявил о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер полагает, что покупка Анкарой российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, разработкой которых занимается, в том числе, и Турция. Об этом сообщает во вторник, 16 июля, РИА Новости.

«Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе», — заявил американский высокопоставленный военный.

По его словам, в случае утверждения на должность министра, он собирается заявить главе турецкого Минобороны, что у Анккары может быть только либо С-400, либо F-35.

Напомним, поставки новейших систем российских ПВО стартовали в пятницу, 12 июля.