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 Пентагон заявил о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

Пентагон заявил о подрыве потенциала F-35 из-за С-400
21:42   16 Июля 2019
Весь мир

Пентагон заявил о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

Пентагон заявил о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер полагает, что покупка Анкарой российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, разработкой которых занимается, в том числе, и Турция. Об этом сообщает во вторник, 16 июля, РИА Новости.

«Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе»,  — заявил американский высокопоставленный военный.

По его словам, в случае утверждения на должность министра, он собирается заявить главе турецкого Минобороны, что у Анккары может быть только либо С-400, либо F-35. 

Напомним, поставки новейших систем российских ПВО стартовали в пятницу, 12 июля. 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #турция #с-400

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