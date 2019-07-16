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21:49   16 Июля 2019
Россия

Террористы все больше поглощают Тунис

Террористы все больше поглощают Тунис

Боевики выстраивают сети террористических организаций между Алжиром, Ливией и Тунисом, считает эксперт ассоциации независимых военных политологов и доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он побеседовал с «ПолитЭкспертом» 16 июля.

Он напомнил, что в первых двух странах террористы уже набрались сил и вовсю действуют, а Тунис раньше предназначался для восстановления боевиков и заработка средств.

«Но со временем активность в этой африканской стране повышается», — добавил собеседник.

Террористы все больше поглощают Тунис

Несколько лет назад Тунис, в особенности граница с Алжиром, стал все больше интересовать группировки. Там было положено начало «террористической логистики», ведь в республике отсутствует единое правительство и противодействие боевикам. К тому же, там работают открытые публичные организации, которые, по сути, вербуют людей.

«Это огромная опасность. Это может быть даже опаснее, чем ИГ*, которое было образовано в Сирии и Ираке», — заявил Перенджиев.

Учитывая огромные масштабы сети, необходимо подавить «все это в зародыше». В противном случае, она разрастется и ее сложно будет контролировать.

Террористы все больше поглощают Тунис

«Сейчас нужно выстраивать антитеррористический блок для трех этих стран. Террористический агломерат, который там образуется, будет нести опасность всему миру»,  — предупредил специалист.

* ИГ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#терроризм #иг #тунис

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