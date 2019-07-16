Россияне отдохнут в отелях Турции со скидкой

Турецкие отели решили снизить стоимость услуг в июле и августе, рассказали в Ассоциации туроператоров России в беседе с «Интерфакс-Туризм» 16 июля.

«Некоторые отели на фоне успешного сезона-2018 слишком резко подняли цены, сейчас они пытаются исправить ситуацию, снижая цены и надеясь на бронирования last minute», — уточнили в АТОР причину.

Скидки до 15 процентов будут действовать почти во всех курортах Турции, но только на определенные даты. В первую очередь такое предложение распространяют отели, которые столкнулись с неполной загрузкой из-за повышения цен.

«Загрузка курортов анталийского побережья во второй половине 2019 года не будет максимальной, даже на пике сезона она составит 70–90 процентов», — добавили в ассоциации.

Вместе с тем, с европейскими туристами у отельеров возникает меньше проблем, ведь они бронируют номера в последний момент. Россияне же, наоборот, готовы ехать только при условии снижения стоимости.

Согласно данным, туристы из России охотнее приобретают турецкие туры, которые стоят от 400 до 455 евро на человека за десять ночей, что примерно равно от 28 до 32 тысяч рублей. Ожидается, что до конца года в Турцию приедут свыше шести миллионов граждан РФ. За первые пять месяцев 2019 года ее посетило уже 1,6 миллиона российских туристов, что на 20,5 процентов больше показателей прошлого года.