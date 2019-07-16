Память «подписавшейся» за Соболь усопшей женщины почтили минутой молчания

Память секретаря территориальной избирательной комиссии Арбат Лилии Симанковой почтили в столичной Окружной избирательной Комиссии 43 избирательного округа во вторник, 16 июля.

Симанкова ушла из жизни два месяца назад – 16 мая. Но это не помешало тому, что ее подпись каким-то образом появилась в подписном листе за кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь, являющейся соратницей скандально известного блогера Алексея Навального. Стоит отметить, что сбор подписей начался лишь в июне, что говорит о подделке и использовании данных покойной.

Минуту памяти своими криками сорвала сама Соболь.

Напомним, Московская избирательная комиссия признала 724 подписи за кандидата Соболь недействительными, еще одну подпись признали недостоверной. В общей сумме она сдала 4 940 подписей, брак составил 14,67%. Этот показатель значительно превышает десятипроцентный порог, установленный законом. В итоге Соболь отказали в регистрации.

Ранее стало известно, что в подписных листах в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь есть автографы так называемых «мертвых душ». К примеру, среди них оказались Елизавета Роговина и Анатолий Ткаченко, которые в действительности уже не были живы во время сбора подписей. Сама же Соболь комментировать этот «нюанс» отказывается.

В общем в ходе проверок подписных листов кандидатов в МГД выявили пятьдесят подписей «мертвых душ». Их данные использовались в документах шести кандидатов, сообщил общественный деятель, юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он отметил, что подделка подписей вскрылась в ходе выборочной проверки 300 подписантов независимых кандидатов на выборы в столичный парламент, которую Ремесло провел вместе с волонтерами.