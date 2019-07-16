Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Принятый сегодня на Украине закон о государственном языке вызвал озабоченность Организации Объединенных Наций, несмотря на устранение ряда спорных моментов в его итоговой редакции. Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло сообщила об этом во время выступления на заседании Совета Безопасности.

«Хотя многие спорные вопросы были урегулированы в итоговом варианте, закон по-прежнему вызывает озабоченность», — заявила ДиКарло.

Согласно новому закону, использование украинского языка станет обязательным для общества. Так, например, занятия в школах, в университетах и любые публичные выступления должны быть только на украинском языке.

Теперь на Украине появится новая государственная должность — уполномоченный по защите государственного языка, которого выберет правительство. А следить за тем, чтобы люди не использовали иностранных языков будут «языковые инспекторы», которые с момента принятия закона будут посещать заседания госорганов, проверять документы. И выписывать штрафы.

Обязательное использование украинского языка обществом ограничит права нацменьшинств, включая русских, считают в ООН.

Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, беседуя с «Политикой сегодня» полностью поддержал позицию Организации.

«Я поддерживаю ООН. Более того если закон останется в неизменном виде, то будет катализатором дальнейшего разрушения Украины. Дальнейшей ее интеграции», — говорит Джабаров.

По мнению политика, если половина населения говорит на русском, думает на нем, то насильно заставить говорить этих людей на украинском будет невозможно.

«Значит, национальные меньшинства будут стремиться уйти из такой страны, в которой их считают чужими людьми, — полагает Джабаров, добавляя. — чем раньше на Украине это поймут, тем раньше она выйдет из глубочайшего кризиса, в который попала страна после событий 2014 года».

Политик пока не верит, что Украина прислушается к мнению ООН о новом законе, поскольку сейчас в стране позиция националистов намного сильнее тех, кто борется за права национальных меньшинств.