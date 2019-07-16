Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон не продаст F-35 Турции, получившей из России С-400. Об этом сообщает во вторник, 16 июля, Reuters.

Ранее эксперт рассказал о преимуществах комплексов С-400 по сравнению с американскими Patriot. По его мнению, турецкая сторона выбрала С-400, так как «турки — великие торговцы» и «всучить» им американское вооружение, значительно уступающее по характеристикам российским C-400, США не смогли.

РФ и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400, на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году. Американское руководство не раз заявляло, чтобы Турция разорвала контракт и отказалась от покупки вооружений у РФ.