Окружная избирательная комиссия отказала кандидату в Мосгордуму от «Яблока» Сергею Митрохину в регистрации на выборы. Совещание состоялось 16 июля.

Специалисты изучили 4 940 подписей в поддержку яблочника. Из них 618 листов, или 12,51 процентов от общего количества документов, оказались недействительными, что послужило основанием для отказа в регистрации.

Также недопуск получили и другие независимые кандидаты, в частности представители так называемого ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, а также Дмитрий Гудков. Все они превысили десятипроцентный порог «бракованных» подписей.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев рассказал, что команда Митрохина шантажировала его на личном приеме и требовала нарушить законодательство. Они хотели, чтобы все независимые кандидаты были зарегистрированы на выборы вне зависимости от качества и достоверности подписных листов.

«А так ведь мы можем продолжить эту цепочку: хочу, чтобы всех зарегистрировали, и следующий шаг — хочу, чтобы все, кто зарегистрирован, стали депутатами», — заметил тогда Булаев.

Он напомнил, что, согласно законодательству, претенденты обязаны предоставить необходимые документы, на основе которых избирком примет решение об их регистрации на выборы. В частности, если у кандидата выявлено свыше десяти процентов брака, то ему откажут.