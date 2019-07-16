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20:14   16 Июля 2019
Россия

Митрохина не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

Митрохина не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

Окружная избирательная комиссия отказала кандидату в Мосгордуму от «Яблока» Сергею Митрохину в регистрации на выборы. Совещание состоялось 16 июля.

Специалисты изучили 4 940 подписей в поддержку яблочника. Из них 618 листов, или 12,51 процентов от общего количества документов, оказались недействительными, что послужило основанием для отказа в регистрации.

Также недопуск получили и другие независимые кандидаты, в частности представители так называемого ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, а также Дмитрий Гудков. Все они превысили десятипроцентный порог «бракованных» подписей.

Митрохина не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев рассказал, что команда Митрохина шантажировала его на личном приеме и требовала нарушить законодательство. Они хотели, чтобы все независимые кандидаты были зарегистрированы на выборы вне зависимости от качества и достоверности подписных листов.

«А так ведь мы можем продолжить эту цепочку: хочу, чтобы всех зарегистрировали, и следующий шаг — хочу, чтобы все, кто зарегистрирован, стали депутатами», — заметил тогда Булаев.

Он напомнил, что, согласно законодательству, претенденты обязаны предоставить необходимые документы, на основе которых избирком примет решение об их регистрации на выборы. В частности, если у кандидата выявлено свыше десяти процентов брака, то ему откажут.

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Автор: Анна Манц
#отказ #избирком #мосгордума #митрохин

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