Оппозиция Судана ответила на проект конституционной декларации

Суданская оппозиция в лице «Движения сил за свободу и перемены» направила посредникам из Афросоюза ответ на инициативы по проекту конституционной декларации, передает во вторник телеканал Sky News Arabia. Именно на основе этого документа страна будет жить ближайшие три года, то есть в переходный период.

Однако оппозиция отвергла идею предоставления абсолютной неприкосновенности членам будущего суверенного совета, так как они должны подпадать под юрисдикцию суданского конституционного суда. «Движение сил за свободу и перемены» поддержало реформу судебной системы и системы безопасности в стране, призвав их сделать независимыми от суверенного совета.

Новые условия местная оппозиция выдвинула всего за несколько часов до возобновления итоговых переговоров с переходным военным советом по будущему суданского государства.