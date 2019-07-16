Гудкова не допустили до выборов в МГД из-за поддельных подписей

Кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова не зарегистрировали на выборы согласно голосованию окружной избирательной комиссии, которое состоялось на совещании 16 июля.

Причина та же, что и у других оппозиционных кандидатов, например, представителей так называемого ФБК Любови Соболь и Ивана Жданова, — превышение порога недействительных подписей. По закону, верхняя планка брака составляет десять процентов. Однако все вышеперечисленные кандидаты перешагнули ее, некоторые больше чем вдвое.

«У меня насчитали 18,4 процентов недействительных подписей. 1 073 подписи по ГАС «Выборы», — цитирует Гудкова Интерфакс.

Соболь с поддержкой мертвецов получила недопуск на избирательные мероприятия из-за почти 15 процентов недействительных подписей, среди которых также имел место повтор. А Жданов «нарисовал» себе 21 процент подписей.

По всей видимости, стоит ожидать новую истерику Гудкова, ведь такое уже было 11 июля. Напомним: в тот день на заседании рабочей комиссии кандидат вел себя неадекватно, что мешало работе избиркома. Он обвинял всех подряд — специалистов в «сокрытии» рабочих записей и окружающих в попытке сорвать его участие в избирательных мероприятиях.

Ранее «Федеральное агентство новостей» опубликовало расследование о подделке подписей в штабе Гудкова, но он в категоричной форме отказался «Политике сегодня» это комментировать.