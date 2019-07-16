Пленный боевик рассказал, как США в Сирии готовят бандгруппы из бывших террористов

Из САР все чаще приходят сообщения, которые свидетельствуют о том, что подготовленные американскими инструкторами в районе Ат-Танфа группы боевиков сейчас активно используются для дестабилизации ситуации на юго-западе сирийского государства. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Так, по данным источника в соцсети Facebook, в провинции Эль-Кунейтра во время битвы с одной из таких групп удалось захватить в плен боевика, который напрямую подтвердил эти предположения.

По словам радикала, он прибыл в регион из-под Ат-Танфа в составе террористической банды с целью проведения диверсий в юго-западных провинциях Сирии. Также пленный заметил, что всего конкретно для этих задач американцы подготовили несколько таких бандформирований. Их создавали на базе бывших членов различных террористических организаций. Оказалось, пленный боевик сказал правду, ведь вскоре произошел всплеск террористической активности в провинции Даръа.