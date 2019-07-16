Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Митрохина не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

Митрохина не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

 Политолог раскритиковал попытку Митрохина шантажировать ЦИК

Политолог раскритиковал попытку Митрохина шантажировать ЦИК
Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции

 Оппозиция Судана ответила на проект конституционной декларации

Оппозиция Судана ответила на проект конституционной декларации
Митрохина не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

Митрохина не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

 Политолог раскритиковал попытку Митрохина шантажировать ЦИК

Политолог раскритиковал попытку Митрохина шантажировать ЦИК
Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции

 Оппозиция Судана ответила на проект конституционной декларации

Оппозиция Судана ответила на проект конституционной декларации
19:34   16 Июля 2019
Весь мир

Пленный боевик рассказал, как США в Сирии готовят бандгруппы из бывших террористов

Пленный боевик рассказал, как США в Сирии готовят бандгруппы из бывших террористов

Из САР все чаще приходят сообщения, которые свидетельствуют о том, что подготовленные американскими инструкторами в районе Ат-Танфа группы боевиков сейчас активно используются для дестабилизации ситуации на юго-западе сирийского государства. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Так, по данным источника в соцсети Facebook, в провинции Эль-Кунейтра во время битвы с одной из таких групп удалось захватить в плен боевика, который напрямую подтвердил эти предположения.

По словам радикала, он прибыл в регион из-под Ат-Танфа в составе террористической банды с целью проведения диверсий в юго-западных провинциях Сирии. Также пленный заметил, что всего конкретно для этих задач американцы подготовили несколько таких бандформирований. Их создавали на базе бывших членов различных террористических организаций. Оказалось, пленный боевик сказал правду, ведь вскоре произошел всплеск террористической активности в провинции Даръа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #боевики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...