Окружная избирательная комиссия проголосовала за отказ в регистрации юриста так называемого ФБК Любови Соболь кандидатом на выборы в Московскую городскую думу. Заседание состоялось 16 июля.

Ранее на мероприятии сообщили, что из 4 940 подписей в поддержку Соболь свыше 740 признали недействительными. В частности, 25 подписных листов оказались обычным повтором, еще в 44 сборщики допустили ошибку при заполнении или исправляли их.

Таким образом, доля брака от общего количества составила 14,67 процента. Напомним, что по закону, порог недействительных документов, при котором кандидата регистрируют на выборы — десять процентов.

14 июля Московская избирательная комиссия рассказала о «нарисованных» подписях за кандидатку. Так, среди подписантов оказались четыре мертвых человека, а 23 и вовсе не существует. Помимо этого, сотрудники избиркома отметили, что к «многочисленным нарушениям, допущенным во время подписной компании» Соболь не предъявляли претензии, а лишь указывали на ошибки.

Фальшивые подписи за Соболь не стали новостью. Еще в конце июля правоохранители шашли «фабрику», где фальсифицировали подписи в поддержку кандидатки.