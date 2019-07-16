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18:46   16 Июля 2019
Россия

Пятая часть подписей за Жданова оказалась подделкой

Пятая часть подписей за Жданова оказалась подделкой

Окружная избирательная комиссия признала недействительными свыше 20 процентов подписей, которые сдал директор так называемого ФБК Иван Жданов. Об этом стало известно на заседании 16 июля.

Согласно данным избиркома, сотрудники проверили 100 процентов подписных листов за Жданова. Однако 570 штук, или почти 21 процент, оказались недействительными. Напомним, что порог брака, согласно законодательству, составляет десять процентов.

Из этого следует, что директор получает отказ в регистрации на выборы в Московскую городскую думу, также как и его коллега по ФБК Любовь Соболь. У юриста из 4 940 подписных листов «нарисованными» оказались 724, что составляет 14,67 процентов брака. В частности, 25 штук — это повтор, а еще в 44 сборщики совершили ошибку или что-то исправили.

Пятая часть подписей за Жданова оказалась подделкой

12 июля состоялась пресс-конференция о подготовке к выборам в Мосгордуму. На ней член Общественной палаты Илья Ремесло рассказал, что большинство подписей за независимых кандидатов были признаны недействительными.

Общественник лично обучал сотрудников избиркома обращать внимание на несоответствие. Также прошли проверки по социальным сетям и квартирам, которая показала, что части подписантов либо не существует, либо они мертвы.

«Заказывали выписки и оказалось около 100 из 300 подписантов это реальные люди,  а вот дальше,  оставшиеся 150 имеют несуществующие данные, а 50 просто умерли», — уточнял он.

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Автор: Анна Манц
#подписи #жданов #мосгордума #мосизбирком

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