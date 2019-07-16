Окружная избирательная комиссия признала недействительными свыше 20 процентов подписей, которые сдал директор так называемого ФБК Иван Жданов. Об этом стало известно на заседании 16 июля.

Согласно данным избиркома, сотрудники проверили 100 процентов подписных листов за Жданова. Однако 570 штук, или почти 21 процент, оказались недействительными. Напомним, что порог брака, согласно законодательству, составляет десять процентов.

Из этого следует, что директор получает отказ в регистрации на выборы в Московскую городскую думу, также как и его коллега по ФБК Любовь Соболь. У юриста из 4 940 подписных листов «нарисованными» оказались 724, что составляет 14,67 процентов брака. В частности, 25 штук — это повтор, а еще в 44 сборщики совершили ошибку или что-то исправили.

12 июля состоялась пресс-конференция о подготовке к выборам в Мосгордуму. На ней член Общественной палаты Илья Ремесло рассказал, что большинство подписей за независимых кандидатов были признаны недействительными.

Общественник лично обучал сотрудников избиркома обращать внимание на несоответствие. Также прошли проверки по социальным сетям и квартирам, которая показала, что части подписантов либо не существует, либо они мертвы.