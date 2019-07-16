Глава Мосгоризбиркома опроверг, что подписи Азара и Ширвиндта забраковали

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов уведомил Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ об итогах проверки подписей, с вопросами о которых ранее обратились к правозащитникам. Речь в обращении шла о том, что часть автографов в поддержку кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.

По данным Мосгоризбиркома, два автографа (Лукьянова Е.А., Чепуренко А.Ю.) в списках недействительных отсутствуют. Подписи двух других избирателей комиссия не учла, так как сборщики подписей допустили ошибки. Например, Подоплелову Ольгу в список внесли как «Подопелову». Фактически комиссии предоставили две разные фамилии.

«Также в сети Интернет распространена информация о признании недействительными подписей таких известных людей как И. Азар и М. Ширвиндт. Это не соответствует действительности, подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными. Таким образом, изложенная в Вашем обращении информация не подтвердилась, нарушений избирательного законодательства в действиях окружных избирательных комиссий не установлено», — говорится в письме Горбунова.

Право на брак в подписях, в том числе «мертвые души» в подписных листах, кандидаты от блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья шин, Иван Жданов, третий день вместо судов пытаются отстоять нам улице. Митинги выходят немногочисленными. Вместо почти 15 тысяч человек, которые согласно числу сданных автографов в Мосгоризбирком, за незарегистрированных кандидатов выходят несколько сотен человек.

Соболь и Жданову в регистрации кандидатом МГИК отказал вечером, 16 июля.