Соболь отказали в регистрации кандидатом в МГД из-за «липовых» подписей

Московская избирательная комиссия признала 724 подписи за кандидата в МГД Любовь Соболь недействительными, еще одна подпись оказалась недостоверной. Об этом свидетельствуют итоги заседания окружной избирательной комиссии 16 июля.

Всего юрист так называемого ФБК сдала 4 940 подписей. Из этого следует, что процент брака составил 14,67 процентов, что превышает десятипроцентный порог, установленный законом. В частности, оказалось, что 25 подписей — это повтор, еще в 44 совершили ошибку сборщики при заполнении.

«У нас есть все основания для отказа», — заявили на заседании.

Напомним, что при тщательной проверке документов Мосизбирком обнаружил, что кандидатку поддержали мертвецы. Также в листах значились несуществующие люди. Тогда же комиссия отметила, что не предъявляла к ней претензий на «многочисленные нарушения, допущенные во время подписной кампании».

12 июля состоялась пресс-конференция о подготовке к выборам в Московскую городскую думу. Член ОП и общественный деятель Илья Ремесло на мероприятии рассказал о «мертвых душах» оппозиции, в частности о подписях за Соболь.