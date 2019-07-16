Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Митрохина не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

Митрохина не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

 Политолог раскритиковал попытку Митрохина шантажировать ЦИК

Политолог раскритиковал попытку Митрохина шантажировать ЦИК
Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции

 Оппозиция Судана ответила на проект конституционной декларации

Оппозиция Судана ответила на проект конституционной декларации
Митрохина не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

Митрохина не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

 Политолог раскритиковал попытку Митрохина шантажировать ЦИК

Политолог раскритиковал попытку Митрохина шантажировать ЦИК
Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Джабаров назвал «катализатором разрушения» Украины новый закон о госязыке

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции

Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции

 Оппозиция Судана ответила на проект конституционной декларации

Оппозиция Судана ответила на проект конституционной декларации
20:01   16 Июля 2019
Россия

Политолог раскритиковал попытку Митрохина шантажировать ЦИК

Политолог раскритиковал попытку Митрохина шантажировать ЦИК

Команда кандидата в Мосгордуму от «Яблока» Сергея Митрохина потребовала от Центризбиркома нарушить закон и зарегистрировать его вне зависимости от качества и подлинности собранных подписных листов. Эту ситуацию прокомментировал директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с «Nation News».

Митрохина лично принял заместитель главы ЦИК Николай Булаев, которого попытались шантажировать. Зампредседателя рассказал, что яблочник потребовал регистрации всех независимых кандидатов без проверки подписей.

«А так ведь мы можем продолжить эту цепочку: хочу, чтобы всех зарегистрировали, и следующий шаг — хочу, чтобы все, кто зарегистрирован, стали депутатами», — заметил Булаев.

Вместе с тем, он напомнил, что по законодательству кандидаты должны предоставить необходимые документы, на основе которых избирком примет решение о регистрации на выборы. В частности, если у претендента выявлено свыше десяти процентов брака, то ему откажут.

Политолог раскритиковал попытку Митрохина шантажировать ЦИК

Данилин отметил, что Митрохин пытается силой отменить нормы закона. Ни в каком демократическом обществе такие требования не будут удовлетворены. 

«Мы сейчас видим массовые попытки давления оппозиции на Мосгоризбирком и ЦИК, и это не имеет ничего общего с чистыми и открытыми выборами», — подчеркнул собеседник.

Кандидаты от оппозиции просто не способны честно играть и поэтому устраивают «вакханалию».

«Я думаю, что никто не поддастся на политический шантаж со стороны этих товарищей», — заключил эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#цик #мосгордума #митрохин #булаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...