Политолог раскритиковал попытку Митрохина шантажировать ЦИК

Команда кандидата в Мосгордуму от «Яблока» Сергея Митрохина потребовала от Центризбиркома нарушить закон и зарегистрировать его вне зависимости от качества и подлинности собранных подписных листов. Эту ситуацию прокомментировал директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с «Nation News».

Митрохина лично принял заместитель главы ЦИК Николай Булаев, которого попытались шантажировать. Зампредседателя рассказал, что яблочник потребовал регистрации всех независимых кандидатов без проверки подписей.

«А так ведь мы можем продолжить эту цепочку: хочу, чтобы всех зарегистрировали, и следующий шаг — хочу, чтобы все, кто зарегистрирован, стали депутатами», — заметил Булаев.

Вместе с тем, он напомнил, что по законодательству кандидаты должны предоставить необходимые документы, на основе которых избирком примет решение о регистрации на выборы. В частности, если у претендента выявлено свыше десяти процентов брака, то ему откажут.

Данилин отметил, что Митрохин пытается силой отменить нормы закона. Ни в каком демократическом обществе такие требования не будут удовлетворены.

«Мы сейчас видим массовые попытки давления оппозиции на Мосгоризбирком и ЦИК, и это не имеет ничего общего с чистыми и открытыми выборами», — подчеркнул собеседник.

Кандидаты от оппозиции просто не способны честно играть и поэтому устраивают «вакханалию».