Оппозиция использует выборы в МГД, чтобы провернуть в России «грузинский сценарий»

Федеральное агентство новостей в собственном расследовании установило, для чего представители оппозиционной тусовки так рьяно борются за места в Мосгордуме. Как оказалось, теперь уже бывшие кандидаты в московский парламент Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Константин Янкаускас и Владимир Милов, которых так активно продвигал одиозный блогер Алексей Навальный, ничего из себя не представляют как политические единицы.

Провалив все попытки собрать подписи избирателей законным путем, пособники скандально известного блогера попросту решили фальсифицировать их, что является уголовным преступлением. Подробнее — в новом расследовании ФАН «Анатомия протеста. МГД: оппозиция и ее методы борьбы за власть».

Протеже Навального не имеют сторонников и внятной программы. Да и на конструктивную критику эти «политики» вряд ли способны. Все их доводы состоят из истерик и гневных обвинений «кровавого режима» во всех проблемах мира. Блогер и его сторонники давно должны понимать, что не имеют политического будущего, однако не останавливаются и ищут поводы для новых провокаций. Политолог и политтехнолог Сергей Маркелов объяснил агентству, почему протеже Навального демонстрируют такое рвение.

По мнению эксперта, эта «оппозиционная» команда изначально не способна была собрать подписи, потому что их количество, сроки и регламентные требования к автографам делают процедуру сбора относительно легитимной.

«То есть где-то подписи собирались, где-то — не собирались. Где-то получилось — где-то — не получилось. И самое главное: расхождение баз данных, я имею в виду УФМС, базы данных системы ГАС «Выборы» говорит о том, что ребята целенаправленно шли на этот шаг. Они изначально понимали, что им ничего не подпишут, и ничего они не соберут. Но для того, чтобы создать некий бум, пиар-акцию, они на это решились», — заметил эксперт.

Вся эта кампания для пособников Навального, уверен политолог, изначально планировалась лишь для того, чтобы поднять новую протестную волну и раскачать общество. Однако у них не было задачи участвовать в выборах. Приближенные видеоблогера лишь хотели сфокусировать внимание общества на выборах как на «нечестном» процессе.

«В зависимости от того, кто какие политические правила себе придумал, тот этих политических правил и придерживается. Ребята действуют, исходя из следующего: есть точка, на которой можно показать, как они считают, какие-то «слабости режима». Соответственно, на нее они и давят, поскольку понимают, что в их адрес будут какие-то условные «репрессии», — добавил Маркелов.

Также эксперт назвал абсурдным призыв Ильи Яшина к своим сторонникам выходить на улицы каждый день в одно и то же время.

«Это абсолютнейшая глупость в том смысле, что людей можно выводить сколь угодно регулярно. Извините меня, в последний раз на Сахарова не смогли собрать больше тысячи человек. А какой уж там ежедневно собирать в семь часов вечера? Придут единицы людей, думаю, даже самый ближайший круг Навального и Яшина в 19 часов выходить не будут», — сказал эксперт.

По его мнению, это делается, чтобы ежедневно давать какой-то информационный повод в попытках «раскачивать лодку, которой, по сути, нет». Политтехнолог напомнил, что сам проект «Навальный» изначально был далеко не российским. Технологии его работы, источники финансирования — все это не из РФ, полагает эксперт. Он считает, что это все «западная продукция».

«Все это имеет отношение в первую очередь к внешней геополитике», — подчеркнул Маркелов.

Согласно его заявлению, оппозиционеры желают реализовать в РФ грузинский сценарий, однако вряд ли это удастся сделать. Политолог уверен, что Россия защищена от массовки, от событий, которые могли бы превратиться в некие точки невозврата, тогда как маленькие страны быстро сдаются.