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 США будут следовать ДРСМД до 2 августа

США будут следовать ДРСМД до 2 августа
18:21   16 Июля 2019
Весь мир

США будут следовать ДРСМД до 2 августа

США будут следовать ДРСМД до 2 августа

Кандидат на должность главы Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон будет следовать Договору о ракетах средней и меньшей дальности до 2 августа. Об этом он сказал на слушаниях в сенате 16 июля.

«А с того момента мы будем преследовать наши интересы», — добавил он.

Эспер указал на планы США по разработке систем противоракетной обороны, которые будут способны противостоять ракетам, запрещенным договором. Более того, американцы хотят разрабатывать вооружение, перечисленное в ДРСМД. По словам кандидата, эти проекты направлены против Росси и Китая.

«Если, боже упаси, нам придется когда-либо с ними воевать», — подчеркнул Эспер.

США будут следовать ДРСМД до 2 августа

20 октября прошлого года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он указал на желание создать новый и улучшенный документ, в котором будут участвовать не только Россия и США.

Спустя несколько часов российский глава Владимир Путин заявил о зеркальном ответе Америке на приостановку действия ДРСМД и распорядился о прекращении попыток инициирования переговоров по соглашению, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Однако этого все еще не произошло. 3 июля Путин подписал указ о приостановке договора.

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Автор: Анна Манц
#россия #сша #дрсмд

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