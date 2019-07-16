Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Избирком проголосовал за отказ в регистрации Соболь кандидатом из-за «липовых подписей»

Избирком проголосовал за отказ в регистрации Соболь кандидатом из-за «липовых подписей»

 Оппозиция использует выборы в МГД, чтобы провернуть в России «грузинский сценарий»

Оппозиция использует выборы в МГД, чтобы провернуть в России «грузинский сценарий»
Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду

СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду
Пленный боевик рассказал, как США в Сирии готовят бандгруппы из бывших террористов

Пленный боевик рассказал, как США в Сирии готовят бандгруппы из бывших террористов

 США будут следовать ДРСМД до 2 августа

США будут следовать ДРСМД до 2 августа
Избирком проголосовал за отказ в регистрации Соболь кандидатом из-за «липовых подписей»

Избирком проголосовал за отказ в регистрации Соболь кандидатом из-за «липовых подписей»

 Оппозиция использует выборы в МГД, чтобы провернуть в России «грузинский сценарий»

Оппозиция использует выборы в МГД, чтобы провернуть в России «грузинский сценарий»
Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду

СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду
Пленный боевик рассказал, как США в Сирии готовят бандгруппы из бывших террористов

Пленный боевик рассказал, как США в Сирии готовят бандгруппы из бывших террористов

 США будут следовать ДРСМД до 2 августа

США будут следовать ДРСМД до 2 августа
18:17   16 Июля 2019
Россия

Самосвал насмерть переехал столкнувшегося с кабаном мотоциклиста

Самосвал насмерть переехал столкнувшегося с кабаном мотоциклиста

Самосвал насмерть переехал мотоциклиста после того, как тот столкнулся с кабаном и упал на встречную полосу. Несчастный случай произошел в Калиниском районе Саратовской области. Об этом 16 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД. 

По информации агентства, авария произошла в воскресенье, однако широкую огласку она получила только во вторник. Известно, что кабан прыгнул под колеса мотоцикла и не давал подойти к пострадавшему. 

В ГИБДД сообщили, что ДТП случилось вблизи сел Новая Ивановка и Симоновка. Погибшему мотоциклисту было 45 лет. 

«Водитель, управляя мотоциклом допустил наезд на кабана, после чего совершил падение с мотоцикла на встречную полосу под автомобиль «ГАЗ САЗ-3507» под управлением водителя 18 лет», — заявил собеседник агентства. 

По факту случившегося проводится проверка, добавили в ГИБДД. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #чп #мотоциклист

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...