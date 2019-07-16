Самосвал насмерть переехал столкнувшегося с кабаном мотоциклиста

Самосвал насмерть переехал мотоциклиста после того, как тот столкнулся с кабаном и упал на встречную полосу. Несчастный случай произошел в Калиниском районе Саратовской области. Об этом 16 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

По информации агентства, авария произошла в воскресенье, однако широкую огласку она получила только во вторник. Известно, что кабан прыгнул под колеса мотоцикла и не давал подойти к пострадавшему.

В ГИБДД сообщили, что ДТП случилось вблизи сел Новая Ивановка и Симоновка. Погибшему мотоциклисту было 45 лет.

«Водитель, управляя мотоциклом допустил наезд на кабана, после чего совершил падение с мотоцикла на встречную полосу под автомобиль «ГАЗ САЗ-3507» под управлением водителя 18 лет», — заявил собеседник агентства.

По факту случившегося проводится проверка, добавили в ГИБДД.