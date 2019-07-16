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18:01   16 Июля 2019
Общество

Боярский усомнился, что возвращение курилок в аэропорты увеличит число курильщиков

Боярский усомнился, что возвращение курилок в аэропорты увеличит число курильщиков

Госдума одобрила в первом чтении возврат специально оборудованных комнат для курения в аэропорты. С «Политикой Сегодня» законопроект обсудил депутат ГД Сергей Боярский, который два года назад выступал с инициативой вернуть «курилки», но не встретил поддержки со стороны правительства.

Боярский уверен, что возврат «курилок» никак не повлияет на число людей с табачной зависимостью.

«От этого больше людей курить не станет. А совсем наоборот - некурящие люди перестанут дышать вредным табачным дымом», — говорит депутат, отмечая, что курильщики выходят из положения по-разному. Чаще начинают дымить в туалетах.

Боярский усомнился, что возвращение курилок в аэропорты увеличит число курильщиков

Если закон одобрят в последнем чтении, то покурить можно будет и в «чистой зоне» аэропорта, зоне с трансферами, которую пассажиры проходят непосредственно перед посадкой на самолет. Сейчас сделать это можно только снявшись с рейса.

Депутат добавил, что «курилки» поставят в зоне после контроля. Так, покурить смогут и те пассажиры, которые летят транзитным рейсом.

«Курилки» будут представлять из себя специальные помещения с системами вентиляции, которые не позволят некурящим людям  вдыхать сигаретный дым. В России  их запретили в 2013 году, тогда отечественные аэропорты оказались в невыгодном конкурентном положении — теряли трафик из Китая в Европу, поскольку курящие пассажиры предпочитали не выбирать российские воздушные гавани без «курилкок» для столь длительных перелетов. 

 

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #госдума #общество #курение #боярский

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