Пушков ответил на угрозы Турчинова

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем Twitter на угрозы экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по поводу уничтожения Крымского моста.

Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун» украинского производства способны за считанные минуты разрушить Крымский мост.

Пушков иронично заметил, что Турчинов уже не глава СНБО, а все равно «угрожает что-то взорвать и уничтожить».

«Но его мрачная доктрина востребована сегодня на Украине лишь ультраправыми и остатками режима Порошенко. А идеи опасны и безумны. Перефразируя Карла Маркса, мертвые пытаются хватать живых», — отметил он в Twitter.

Протяженность Крымского моста составляет 19 километров, он соединяет Краснодарский край и Крым через Керченский пролив. Российский лидер Владимир Путин в мае прошлого года открыл автомобильную часть моста. Что касается железнодорожного движения, оно начнется в декабре.