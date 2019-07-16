ФАН: оппозиция наживается на дискредитации российской избирательной системы

Директор Института новейших государств и международный эксперт Алексей Мартынов прокомментировал фильм ФАН «Анатомия протеста», который разоблачает мотивы оппозиции на выборах в Московскую государственную думу. Он побеседовал на эту тему с «ПолитЭкспертом».

Напомним, что при проверке подписных листов кандидатов Мосизбирком выявил ряд недействительных документов. Например, юриста так называемого ФБК Любовь Соболь поддерживали несуществующие люди и даже мертвецы.

Собеседник уверен, что претенденты, у которых были обнаружены «мертвые души», «не могли об этом не знать».

«Взяли базу, видимо, недавно умерших в Москве людей и запустили. Явно же они не думали, что это пройдет незамеченным», — отметил он.

Мартынов подчеркнул, что у «детей» блогера Алексея Навального нет цели стать действующими политиками, им за это не платят. Они получают деньги за дискредитацию государственной власти, на данный момент именно избирательной.

Согласно последним данным, на выборы в МГД зарегистрировали 216 человек, еще 27 участникам отказали. Ряд «независимых» кандидатов, таких как Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, превысили порог недействительных подписей в десять процентов.

Как следствие, нечестные оппозиционеры, которые обиделись на законы, собрали несогласованный митинг под звучным названием «встреча с независимыми кандидатами». Как обычно были провокации, неадекватное поведение и задержания, некоторые по два раза.

Стоит отметить, что глава столичного избиркома Валерий Горбунов ждал недовольных, которые почему то не захотели идти на диалог, а вместо этого вновь пошли кричать на улицу.