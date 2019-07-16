Боевики из Идлиба принудительно вербуют жителей Сирии, включая детей

Боевики в Идлибской зоне деэскалации пытаются восполнить ряды. Так называемое «Правительство спасения провинции Идлиб», связанное с турецкими спецслужбами, объявило новую принудительную мобилизацию. Об этом сообщает источник в Facebook (@syriabestnews).

Структуру создали террористы «Хайят Тахрир аш-Шам». Она якобы выполняет административные, гражданские и судебные функции в Идлибе. Как пишет ФАН, бутафорское «правительство» полностью обслуживает интересы джихадистов. Боевики забирают, в том числе, пятнадцатилетних юношей, прикрываясь изданным ими же указом.

Террористы раздают листовки с текстом «постановления», агитируют жителей на радио и в интернете. Боевики для запугивания населения распространяют слухи, что якобы Сирийская арабская армия (САА) получила приказ об истреблении на территории провинции всего мирного населения.

Так называемая служба безопасности «Джебхат Фатх аш-Шам» (запрещена в РФ) принудительно доставляет рекрутов в учебно-тренировочные лагеря. Там при участии инструкторов из Турции них готовят боевиков. Террористы активно наращивают боевой потенциал в Идлибской зоне, не стеснясь использовать в столкновениях малолетних бойцов.