Возвращение курилок в аэропорты не поддержали в комитете Совфеда

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что в комитете не одобрили законопроект о возвращении курилок в аэропорты. При этом он добавил, что «решающее слово» скажет Совет палаты. Об этом 16 июля пишет РИА Новости.

Госдума в первом чтении ранее приняла законопроект, согласно которому предлагается вернуть курилки в аэропорты.

По словам Рязанского, комитет дал отрицательное заключение на законопроект.

«Подобные инициативы приводят к послаблению антитабачного законодательства, потом захотят ослабить требования к курению на платформах, в подъездах, в гостиницах», — прокомментировал он.

Рязанский подчеркнул, что если в Думе все же одобрят закон, то окончательное решение примет Совет палаты.

«Комитет свою позицию сформулировал», — заявил он.

Два года назад депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, разрешающий курить в специально отведенных изолированных помещениях аэропортов. Автор несколько раз переписывал закон. Затем комитет по охране здоровья вместе с комитетом по транспорту и строительству рекомендовали Госдуме принять его в первом чтении.