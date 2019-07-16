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 Чайка лично примет пострадавших от паводка в Приангарье 17 июля

Чайка лично примет пострадавших от паводка в Приангарье 17 июля
Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

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17:17   16 Июля 2019
Россия

Возвращение курилок в аэропорты не поддержали в комитете Совфеда

Возвращение курилок в аэропорты не поддержали в комитете Совфеда

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что в комитете не одобрили законопроект о возвращении курилок в аэропорты. При этом он добавил, что «решающее слово» скажет Совет палаты. Об этом 16 июля пишет РИА Новости. 

Госдума в первом чтении ранее приняла законопроект, согласно которому предлагается вернуть курилки в аэропорты. 

По словам Рязанского, комитет дал отрицательное заключение на законопроект. 

«Подобные инициативы приводят к послаблению антитабачного законодательства, потом захотят ослабить требования к курению на платформах, в подъездах, в гостиницах», — прокомментировал он. 

Рязанский подчеркнул, что если в Думе все же одобрят закон, то окончательное решение примет Совет палаты. 

«Комитет свою позицию сформулировал», — заявил он. 

Два года назад депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, разрешающий курить в специально отведенных изолированных помещениях аэропортов. Автор несколько раз переписывал закон. Затем комитет по охране здоровья вместе с комитетом по транспорту и строительству рекомендовали Госдуме принять его в первом чтении. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #аэропорт #общество #курение

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