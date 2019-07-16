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Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

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17:03   16 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в парламент Украины законопроект об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Об этом говорится на сайте Рады.

Закон о госязыке вступил в силу сегодня, 16 июля. Авторами новой инициативы стали Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев. На сайте политсилы говорится, что закон об украинским языке приняли с грубыми нарушениями. Парламентарии подчеркивают, что не допустят разжигания на Украине языковой войны.

Депутаты выступают за «свободное развитие русского языка и доступ к образованию на родных языках нацменьшинств». Закон о госязыке подписал в мае тогдашний президент страны Петр Порошенко. Он распространяется практически на все сферы жизни, однако предусматривает исключение для английского и других языков стран ЕС.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #рада #госязык

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