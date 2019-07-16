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 Чайка лично примет пострадавших от паводка в Приангарье 17 июля

Чайка лично примет пострадавших от паводка в Приангарье 17 июля
Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

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17:56   16 Июля 2019
Россия

Чайка лично примет пострадавших от паводка в Приангарье 17 июля

Чайка лично примет пострадавших от паводка в Приангарье 17 июля

Пострадавшие от паводка в Иркутской области смогут попасть на личный прием в Генеральному прокурору России Юрию Чайке, сообщили в пресс-службе ведомства 16 июля.

Отмечается, что его двери будут открыты в Тулуне в среду, 17 июля.

Кроме этого, Чайка проведет совещание на тему законности и организации прокурорского надзора по исполнению законов, а также соблюдению прав и законов россиян при ликвидации последствий наводнения. В нем поучаствуют заместитель главы МЧС Павел Барышев, прокурор Иркутской области Александр Воронин, глава регионального правительства Руслан Болотов и межрайонные прокуроры.

Чайка лично примет пострадавших от паводка в Приангарье 17 июля

Стихия разбушевалась в Приангарье в конце июля. Согласно официальным данным, из-за паводка погибли 25 человек, еще семь людей пропали без вести. За время инцидента подтопило почти 11 тысяч жилых домов, 49 объектов социального значения и столько же участков дорог. 22 автомобильных моста повреждены.

3 июля российский президент Владимир Путин подписал указ, который присвоил ситуации в Приангарье статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Помощь пострадавшим также оказывают военнослужащие.

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Автор: Анна Манц
#генпрокуратура #паводок #чайка #иркутская область

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