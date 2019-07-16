СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду

Сотрудники Службы безопасности Украины не обнаружили попыток вмешательства в парламентские выборы со стороны России. Об этом сообщил врио главы ведомства Иван Баканов 16 июля.

Журналисты поинтересовались у него, фиксируют ли сотрудники СБУ попытки России повлиять на выборы в Верховную Раду.

«Состоянием на сейчас — нет», — ответил он.

Напомним, что ранее партия бывшего украинского главы Петра Порошенко «Европейская солидарность» увидела в проведении телемоста между странами попытку повлиять на парламентские выборы. Стоит отметить, что инициатором программы выступал телеканал Украины, а не России.

«Мы считаем, что проведение так называемого «телемоста» — это исключительная провокация со стороны Кремля… Цель Москвы проста — через вроде бы разговоры «о мире» завести в Верховную раду Украины как можно большее число пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной рады», — было указано в партийном заявлении.

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.