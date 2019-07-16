Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Боярский усомнился, что возвращение курилок в аэропорты увеличит число курильщиков

Боярский усомнился, что возвращение курилок в аэропорты увеличит число курильщиков

 Чайка лично примет пострадавших от паводка в Приангарье 17 июля

Чайка лично примет пострадавших от паводка в Приангарье 17 июля
Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду

СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду
Вице-премьер Италии заявил, что украинцы готовили на него покушение

Вице-премьер Италии заявил, что украинцы готовили на него покушение

 Боевики из Идлиба принудительно вербуют жителей Сирии, включая детей

Боевики из Идлиба принудительно вербуют жителей Сирии, включая детей

Боярский усомнился, что возвращение курилок в аэропорты увеличит число курильщиков

Боярский усомнился, что возвращение курилок в аэропорты увеличит число курильщиков

 Чайка лично примет пострадавших от паводка в Приангарье 17 июля

Чайка лично примет пострадавших от паводка в Приангарье 17 июля
Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду

СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду
Вице-премьер Италии заявил, что украинцы готовили на него покушение

Вице-премьер Италии заявил, что украинцы готовили на него покушение

 Боевики из Идлиба принудительно вербуют жителей Сирии, включая детей

Боевики из Идлиба принудительно вербуют жителей Сирии, включая детей

16:37   16 Июля 2019
Ближнее зарубежье

СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду

СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду

Сотрудники Службы безопасности Украины не обнаружили попыток вмешательства в парламентские выборы со стороны России. Об этом сообщил врио главы ведомства Иван Баканов 16 июля.

Журналисты поинтересовались у него, фиксируют ли сотрудники СБУ попытки России повлиять на выборы в Верховную Раду.

«Состоянием на сейчас — нет», — ответил он.

СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду

Напомним, что ранее партия бывшего украинского главы Петра Порошенко «Европейская солидарность» увидела в проведении телемоста между странами попытку повлиять на парламентские выборы. Стоит отметить, что инициатором программы выступал телеканал Украины, а не России.

«Мы считаем, что проведение так называемого «телемоста»  — это исключительная провокация со стороны Кремля… Цель Москвы проста  — через вроде бы разговоры «о мире» завести в Верховную раду Украины как можно большее число пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной рады»,  — было указано в партийном заявлении.

СБУ не обнаружила «российского вмешательства» в выборы в Раду

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#россия #украина #выборы #рада #сбу #вмешательство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...