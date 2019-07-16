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16:36   16 Июля 2019
Россия

Глобальный сбой произошел в работе ЗАГС по всей России

Глобальный сбой произошел в работе ЗАГС по всей России

Глобальный сбой случился в работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Об этом 16 июля сообщает РБК.

Как передают региональные СМИ, перебои в работе сист наблюдаются по всей стране. Так, в Новочеркасске, Екатеринбурге, Ульяновске, Пермском крае, Казани, Ростове-на-Дону и других регионах уже второй день нельзя получить свидетельства. 

«Они [сбои] не только в Екатеринбурге, они по всей стране со вчерашнего дня. Ситуация под контролем, вот-вот должна разрешиться», — заявили в управлении ЗАГС Свердловской области.

Факт сбоев в федеральной системе также подтвердили в управлении ЗАГС Ростовской области. Там сообщили, что на официальных сайтах органов ЗАГС Ростовской области заявителей уже проинформировали о возникшем сбое и попросили отнестись к ситуации с пониманием. Также сотрудники управления добавили, что прием граждан ведется. 

Перебои в работе системы связаны с проведением ФНС России технических работ, объяснили в ведомстве. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #загс #сбой

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