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16:26   16 Июля 2019
Россия

Омбудсмены РФ и Украины наметили план по возвращению удерживаемых лиц домой

Омбудсмены РФ и Украины наметили план по возвращению удерживаемых лиц домой

Уполномоченные по правам человека в России Татьяна Москалькова и на Украине Людмила Денисова обсудили возвращение удерживаемых лиц на родину на встрече в Москве 16 июля. Об этом рассказала российский омбудсмен после переговоров.

«Мы наметили дорожную карту взаимодействия», — заявила Москалькова.

Данный шаг дает возможность семьям удерживаемых на скорое воссоединение, подчеркнула она.

«Мы обговорили вопрос поддержки в виде обращения о помиловании ряда граждан», — добавила уполномоченный.

Омбудсмен решила не называть конкретных имен, чтобы «не зародить надежду раньше времени». Вместе с тем, этот вопрос необходимо тщательно проработать, ведь мандаты коллег в направлении помощи гражданам через помилование не совпадают.

«Но мы находим совместные инструменты, чтобы можно было наиболее эффективно установить наше сотрудничество», — отметила Москалькова.

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Автор: Анна Манц
#украина #омбудсмен #москалькова

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