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16:33   16 Июля 2019
Весь мир

Меркель на встрече с премьер-министром Молдавии вновь слушала гимн сидя

Меркель на встрече с премьер-министром Молдавии вновь слушала гимн сидя

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Молдавии Майя Санду перед переговорами в Берлине вопреки протоколу сидя прослушали национальные гимны. Трансляцию мероприятия вел телеканал NTV.

Протокол изменили второй раз за текущий месяц. Это связано с угрозой повторения приступа дрожи, который испытывала канцлер в ходе официальных мероприятий. Меркель и Санду слушали гимн на небольшом подиуме с креслами. После политики отправились на переговоры.

Ранее 10 июля Меркель охватил приступ дрожжи на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. В июне канцлера затрясло во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского. Позже она объяснила, что почувствовала недомогание из-за обезвоживания, вызванного жаркой погодой, но выпив воды, ей стало лучше.

Через несколько дней ситуация повторилась на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

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Автор: Арсений Аскольский
#меркель #германия #санду

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