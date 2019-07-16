Меркель на встрече с премьер-министром Молдавии вновь слушала гимн сидя

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Молдавии Майя Санду перед переговорами в Берлине вопреки протоколу сидя прослушали национальные гимны. Трансляцию мероприятия вел телеканал NTV.

Протокол изменили второй раз за текущий месяц. Это связано с угрозой повторения приступа дрожи, который испытывала канцлер в ходе официальных мероприятий. Меркель и Санду слушали гимн на небольшом подиуме с креслами. После политики отправились на переговоры.

Ранее 10 июля Меркель охватил приступ дрожжи на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. В июне канцлера затрясло во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского. Позже она объяснила, что почувствовала недомогание из-за обезвоживания, вызванного жаркой погодой, но выпив воды, ей стало лучше.

Меркель сидя: Выслушивание национальных гимнов на встречах с иностранными лидерами, сидя на стуле, стало традицией у канцлера Германии. Сегодня она так выслушала гимн Молдавии. Отпустите человека, не мучайте! pic.twitter.com/NuhshOVOTz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2019 г.

Через несколько дней ситуация повторилась на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.