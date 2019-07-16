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16:19   16 Июля 2019
Россия

Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ

Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ

Закон, запрещающий передавать коллекторам долги по ЖКХ, во вторник на пленарном заседании приняла Госдума. Об этом 16 июля сообщает РИА Новости. 

По данным агентства, авторами инициативы стали несколько депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой. 

Как сообщила Яровая, на сегодняшний день в законодательстве этот вопрос не проработан в полной мере. По ее словам, передача коллекторам права взимания долгов допускается, а это приводит к нарушениям гражданских прав. 

Яровая подчеркнула, что таким правом смогут воспользоваться только управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие организации. 

«Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы», — заявила она. 

Законопроект во втором чтении дополнили рядом значительных поправок: запрещено гасить долги за счет соседей, их можно будет взимать только через суд.

Яровая пояснила, что законные права и интересы человека, а также ценность здоровья и его жизни должны в приоритете. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #жкх #коллекторы #общество #долги

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