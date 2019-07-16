«Черная касса» не помогла кандидатам Навального купить любовь москвичей

Кандидаты в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции, которые не смогли заручиться необходимой поддержкой граждан в размере 3%, по-прежнему требуют к себе особого отношения. Они уверены, что избирком должен зарегистрировать всех выдвиженцев Алексея Навального, переступив через законодательство, отмечает в своем материале издание Nation News.

Оппозиционерам, которые на каждом углу распространяются о «всенародной любви» к их персонам, не удалось собрать пять тысяч «чистых» подписей на каждого. Не помогли ухищрения, на которые пошел блогер Алексей Навальный для продвижения своих протеже. Еще в мае этого года стало известно, что для независимых кандидатов откроют Центр сбора подписей, где каждый сможет поддержать своего кандидата, доказавшего свою ценность Навальному.

Однако еще до открытия Центра вокруг него разразился первый скандал. Как стало известно, для его размещения Навальный арендовал помещение у скандально известного блогера-рейдера Михаила Шульмана, который обманом скупал квартиры и площади в ветхих домах, чтобы в итоге продать землю под застройку.

Вскоре также стало известно, что Центр сбора подписей находится по одному адресу с международной организацией по борьбе с коррупцией Transparency International (TI), штаб-квартира которой расположена в Берлине. Примечательно, что в 2017 году сотрудники из TI обнародовали доклад с жесткой критикой работы команды Навального при организации его подписного центра.

В документе также отмечалось, что в законах РФ четко прописаны размеры избирательных фондов кандидатов и способы их финансирования. Но некоторые недобросовестные деятели могут, наплевать на законы, увеличивать свой фонд или попросту скрыть источники финансирования, используя НКО.

К примеру, Центр сбора подписей для выдвиженцев Навального получает средства через «Фонд организации и координации защиты прав граждан». А фонд, в свою очередь, получает средства из самых разных источников, среди которых физлица, различные организации и биткоин-счета. Потоки средств по последним отследить нереально, потому о их источниках остается только догадываться.

Сами же кандидаты не платят ни копейки за собранные в Центре подписи — он для них бесплатный, учитывая что именно сбор подписей граждан является наиболее затратным мероприятием в ходе всей избирательной кампании.

Но даже столь сомнительные схемы получения денег не помогли Любови Соболь, Илье Яшину, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Константину Янкаускасу и другим ставленникам блогера получить поддержку граждан. Чтобы как-то компенсировать провал им пришлось фальсифицировать подписи и даже использовать «автографы» людей, которых уже нет в живых.

Зарубежная антикоррупционная организация, описавшая в своем докладе схему, использованную Навальным при организации Центра сбора подписей, не приняла во внимание другие нечистые схемы, которыми постоянно пользуется блогер и его команда. Хотя, как было сказано выше, TI и Центр Навального будто бы по совпадению расположились по одному адресу.