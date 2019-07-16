Госдума поддержала возврат курилок в первом чтении

Законопроект, который позволяет устанавливать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения, принят Госдумой. Инициативу в нижнюю палату парламента внес единоросс Сергей Боярский еще в ноябре 2017 года.

Курение на территории и внутри аэропортов в России запрещено последние четыре года. При это по данным опроса ВЦИОМ 2015 года, 37% россиян видели нарушающих этот запрет, говорится в проекте. Только за половину 2014 года завели 1938 административных дел о курении в «Шереметьеве». Автор инициативы отмечает, что возможность контролировать нарушителей в аэропорту ограничена.

Поэтому депутат предлагает дополнить закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и разрешить курение табака в «специально выделенных изолированных помещениях» в аэропортах.