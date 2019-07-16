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Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

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16:10   16 Июля 2019
Россия

Госдума поддержала возврат курилок в первом чтении

Госдума поддержала возврат курилок в первом чтении

Законопроект, который позволяет устанавливать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения, принят Госдумой.  Инициативу в нижнюю палату парламента внес единоросс Сергей Боярский еще в ноябре 2017 года.

Курение на территории и внутри аэропортов в России запрещено последние четыре года. При это по данным опроса ВЦИОМ 2015 года, 37% россиян видели нарушающих этот запрет, говорится в проекте. Только за половину 2014 года завели 1938 административных дел о курении в «Шереметьеве». Автор инициативы отмечает, что возможность контролировать нарушителей в аэропорту ограничена. 

Поэтому депутат предлагает дополнить закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и разрешить курение табака в «специально выделенных изолированных помещениях» в аэропортах.

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Автор: Арсений Аскольский
#госдума #аэропорт #курилки

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