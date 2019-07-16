Замглавы ЦИК встретился с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев считает, что встреча с несколькими кандидатами в депутаты Мосгордумы имела, скорее, ликбезный характер. Он отметил, что из 14 желающих пришли в итоге три человека.

«Мы встречались больше часа, пытались объяснить. Мне кажется, по каким-то моментам мы нашли понимание, по каким-то нет», — сказал Булаев.

Напомним, ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что готова пообщаться с кандидатами после 22 числа, поскольку сейчас она проходит реабилитацию после операции.

В понедельник, 15 июля, с оппозиционными кандидатами встретился глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. При этом выдвиженцы от Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов — хотели превратить встречу в очередную провокацию.

Политолог Владимир Шаповалов отметил, что довольно ожидаемо, что встреча не увенчалась успехом, поскольку в планах кандидатов не наладить конструктивный диалог, а дискредитировать органы власти.

Оппозиционным кандидатам грозит снятие с выборов за поддельные подписи. Их не раз ловили на рисовке подписных листов. Позже выяснилось, что «независимые» кандидаты использовали в документах данные умерших, а также несуществующих людей.