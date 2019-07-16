Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН-ТВ рассказало, как отец, экстремисты и Навальный не помогли Жданову стать депутатом

ФАН-ТВ рассказало, как отец, экстремисты и Навальный не помогли Жданову стать депутатом

 Омбудсмены РФ и Украины наметили план по возвращению удерживаемых лиц домой

Омбудсмены РФ и Украины наметили план по возвращению удерживаемых лиц домой
Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

Губерниев приветствует решение Зеленского об Олимпиаде на Украине

Губерниев приветствует решение Зеленского об Олимпиаде на Украине
Эксперт рассказала ООН о нападении на город, которого не существует

Эксперт рассказала ООН о нападении на город, которого не существует

 США провоцируют подъем остатков ИГ* на северо-востоке Сирии, считает эксперт

США провоцируют подъем остатков ИГ* на северо-востоке Сирии, считает эксперт

ФАН-ТВ рассказало, как отец, экстремисты и Навальный не помогли Жданову стать депутатом

ФАН-ТВ рассказало, как отец, экстремисты и Навальный не помогли Жданову стать депутатом

 Омбудсмены РФ и Украины наметили план по возвращению удерживаемых лиц домой

Омбудсмены РФ и Украины наметили план по возвращению удерживаемых лиц домой
Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

Губерниев приветствует решение Зеленского об Олимпиаде на Украине

Губерниев приветствует решение Зеленского об Олимпиаде на Украине
Эксперт рассказала ООН о нападении на город, которого не существует

Эксперт рассказала ООН о нападении на город, которого не существует

 США провоцируют подъем остатков ИГ* на северо-востоке Сирии, считает эксперт

США провоцируют подъем остатков ИГ* на северо-востоке Сирии, считает эксперт

15:56   16 Июля 2019
Россия

Замглавы ЦИК встретился с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму

Замглавы ЦИК встретился с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев считает, что встреча с несколькими кандидатами в депутаты Мосгордумы имела, скорее, ликбезный характер. Он отметил, что из 14 желающих пришли в итоге три человека.

«Мы встречались больше часа, пытались объяснить. Мне кажется, по каким-то моментам мы нашли понимание, по каким-то нет», — сказал Булаев.

Напомним, ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что готова пообщаться с кандидатами после 22 числа, поскольку сейчас она проходит реабилитацию после операции.

В понедельник, 15 июля, с оппозиционными кандидатами встретился глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. При этом выдвиженцы от Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов — хотели превратить встречу в очередную провокацию.

Политолог Владимир Шаповалов отметил, что довольно ожидаемо, что встреча не увенчалась успехом, поскольку в планах кандидатов не наладить конструктивный диалог, а дискредитировать органы власти.

Оппозиционным кандидатам грозит снятие с выборов за поддельные подписи. Их не раз ловили на рисовке подписных листов. Позже выяснилось, что «независимые» кандидаты использовали в документах данные умерших, а также несуществующих людей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#москва #выборы #центризбирком #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...