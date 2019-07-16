Южная Корея не против туристов, но против нелегальных работников

Чтобы отказать во въезде группе российских туристов у Южной Кореи должны быть весомые причины, ведь у стран в последнее время наблюдаются очень теплые отношения. Об этом заявила специалист по Корейскому полуострову из Брюсселя и политолог Юджин Лим в беседе с «360».

Напомним, что ранее 16 россиян не пустили в Южную Корею из-за подозрений в нелегальной работе. Сами же путешественники утверждают, что хотели просто отдохнуть.

В консульском отделе российского посольства указали, что туристы не смогли назвать ни одной достопримечательности, у них не было на руках обратных билетов, только бронь, а остановиться соотечественники хотели либо у знакомых, либо в хостелах, «причем где-то в глубинке». Все это послужило основанием для отказа.

Стоит отметить, что граждане России часто жалуются на проблемы со въездом в республику через Инчхон. Глава Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин напомнил, что безвиз доступен только туристам, которые должны сразу приобрести обратный билет, иметь деньги и ваучер на проживание в гостинице или контактные данные принимающей стороны.

Но не все путешественники способны внятно рассказать о достопримечательностях или магазинах, которые они намерены посетить. К тому же, немного желающих потерять достаточно большую сумму на обратный билет, если есть вероятность, что их «развернут» на таможне.

Лим отметила, что не только гражданам РФ отказывают во въезде. Причем это происходит практически ежедневно. А проблема нелегальных работников в Южной Корее стоит достаточно остро.