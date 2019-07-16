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Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

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15:41   16 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко заявил, что глава государства будет говорить с коллегой из России Владимиром Путиным столько, сколько потребуется для освобождения украинских моряков.

На брифинге во вторник, 16 июля, он отметил, что договоренностей о конкретной дате разговора пока нет.

«Телефонные разговоры ещё будут. 99% прошлого общения Зеленского и Путина было посвящено теме освобождения наших моряков и политзаключённых», — отметил Пристайко.

Он подчеркнул, что Киев «готов говорить каждый день, если это потребуется для прогресса». Общение с Путиным не является табу для команды Зеленского, если речь идет об освобождении заключенных.

Путин и Зеленский поговорили по телефону 11 июля. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Лидеры обсудили урегулирование на юго-востоке Украины, переговоры в «нормандском формате», а также работу по освобождению удерживаемых лиц.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #украина #переговоры #зеленский

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