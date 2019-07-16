Губерниев приветствует решение Зеленского об Олимпиаде на Украине

Украина намерена побороться за возможность провести Олимпийские игры. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны Владимира Зеленского.

«Нам нужен определенный план. Мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — считает Зеленский.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» рассказал, что не видит препятствий для реализации «наполеоновских» планов Украины.

«Флаг им в руки. Молодцы! Если у Украины есть такие стремления, то пускай их реализуют. Не вижу в этом никаких проблем. Украина — спортивная страна: сейчас вот девочки завоевали бронзовую медаль на соревнованиях по синхронному плаванию», — отмечает Губерниев.

Комментатор уточнил, что в мире спорта он — «всеядный». Прекрасно общается с украинскими спортсменами и спортсменками: желает им удачи и хороших выступлений.

Губерниев добавил, что болеет даже за некоторых американцев или немцев. Таких как биатлонистка Магдалена Нойнер.

«Точно не знаю, в каком состоянии сейчас у Украины инфраструктура, но надо приветствовать такое решение Зеленского», — говорит Губергниев.

С другой стороны, это личное дело Украины, уверен журналист: хотят пускай участвуют. В любом случае, у них либо получится, либо нет.

Ближайшие крупные международные соревнования, которые может провести Украина — это зимние Олимпийские игры 2030 года или летние ОИ 2032 года.