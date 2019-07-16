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15:27   16 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Губерниев приветствует решение Зеленского об Олимпиаде на Украине

Губерниев приветствует решение Зеленского об Олимпиаде на Украине

Украина намерена побороться за возможность провести Олимпийские игры. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны Владимира Зеленского.

«Нам нужен определенный план. Мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — считает Зеленский.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» рассказал, что не видит препятствий для реализации «наполеоновских» планов Украины.

«Флаг им в руки. Молодцы! Если у Украины есть такие стремления, то пускай их реализуют. Не вижу в этом никаких проблем. Украина — спортивная страна: сейчас вот девочки завоевали бронзовую медаль на соревнованиях по синхронному плаванию», — отмечает  Губерниев.

Губерниев приветствует решение Зеленского побороться за проведение Украиной Олимпийских игр

Комментатор уточнил, что в мире спорта он — «всеядный». Прекрасно общается с украинскими спортсменами и спортсменками: желает им удачи и хороших выступлений.

Губерниев добавил, что болеет даже за некоторых американцев или немцев. Таких как биатлонистка Магдалена Нойнер.

«Точно не знаю, в каком состоянии сейчас у Украины инфраструктура, но надо приветствовать такое решение Зеленского», — говорит Губергниев.

С другой стороны, это личное дело Украины, уверен журналист: хотят пускай участвуют. В любом случае, у них либо получится, либо нет.

Ближайшие крупные международные соревнования, которые может провести Украина — это зимние Олимпийские игры 2030 года или летние ОИ 2032 года.

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Автор: Валерия Крутецкая
#олимпиада #россия #украина #губерниев #зеленский

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