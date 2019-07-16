Эксперт рассказала ООН о нападении на город, которого не существует

Недавно издание VOA Africa опубликовало доклад независимого эксперта Мари-Терезы Кейта Бокум, которая рассказала, что мирное соглашение, подписанное между правительством Центральноафриканской Республики (ЦАР) и лидерами 14 военно-политических группировок, в настоящее время находится под угрозой. Этот доклад был представлен в Совете ООН по правам человека 10 июля, однако его содержимое только отчасти имеет отношение к правде.

Бокум права в том, что центральноафриканские власти рассматривают Хартумское соглашение как инструмент для восстановления мира и реабилитации страны, которая сильно пострадала от длительного конфликта. Но другие предоставляемые ей данные, отмечает ФАН в своем материале, вызывают большие сомнения.

Атака на мирное население произошла не в регионе Пау, а в городе Пауа, который находится в префектуре Уам-Пенде. Также «эксперт» говорит о «скоординированном нападении нескольких вооруженных группировок», однако это были элементы группировки 3R. Кроме того, виновных уже передали правительству при участии самого лидера группировки Сидики Аббаса, который после произошедшего подчеркнул свою приверженность мирному процессу. Однако эти весьма значительные моменты VOA Africa и Бокум, видимо, не интересуют.