Брод призвал незарегистрированных кандидатов Мосгордуму не устраивать митинги

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод посоветовал незарегистрированным кандидатам на выборы в Москве воздержаться от несанкционированных митингов и действовать в рамках закона. Об этом правозащитник заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Мое личное мнение про митинг: незарегистрированные кандидаты пока могут использовать правовые механизмы, несанкционированные митинги преждевременно и неоправданно», — заявил он.

Брод добавил, что СПЧ получил несколько обращений от незарегистрированных кандидатов и уже уведомил главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Тот заверил, что «по некоторым подписям есть понимание».

Незаконная акция у стен Мосгоризбиркома прошла в минувшее воскресенье. Несколько сотен собравшихся, по оценке корреспондента «Политики Сегодня», вдохновляли кандидаты от политического блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и Иван Жданов, требуя зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму.

Попытку разбить у здания палаточный лагерь пресекла полиция, как и провокации трио. Независимые кандидаты ближе к вечеру оказались в отделе, но вскоре вышли с копиями протоколов. Глава МГИК Валентин Горбунов произошедшее назвал не демократией, а «анархией», предложив кандидатам личную встречу с каждым для конструктивной беседы. Кандидаты от Навального на нее явились, но разговаривать не стали, устроив шоу в стенах МГИК.

Поводом для недовольства кандидатов от Навального стали подписи, часть которых в их поддержу забраковали в МГИК. Среди них были подписи как мертвых, так и несуществующих людей, что неудивительно - московская полиция 29 июня обнаружила «фабрику», где фальсифицировали подписи в поддержку Любови Соболь. Трое молодых людей не взялись объяснять, чем занимаются в чужой квартире, ограничившись лишь термином «работа».

На прошлой неделе юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло обнародовал результаты собственного расследования о «мертвых душах» в подписных листах Любови Соболь и Дмитрия Гудкова.