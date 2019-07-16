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15:21   16 Июля 2019
Россия

Беглов внес изменения в закон об обеспечении жильем детей-сирот

Беглов внес изменения в закон об обеспечении жильем детей-сирот

Глава Петербурга Александр Беглов во вторник, 16 июля, подписал ряд законов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В частности, речь идет о законе «О наградах и иных формах поощрения в Санкт-Петербурге». Документ регулирует отношения, которые связаны с вручением наград Заксобрания, губернатора города, правительства города и т.д. Также он устанавливает систему наград и поощрений в Северной столице.

Также Беглов подписал закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Он разграничивает компетенции властей в принятии решений о проведении аукциона на право заключения договоров об освоении территории для строительства и эксплуатации наемных домов коммерческого или социального использования.

Кроме того, врио губернатора внес изменения в законы «О жилищной политике Санкт-Петербурга» и «О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга». Согласно ему, нормативные акты, которые регулируют предоставление квартир и комнат детям-сиротам в соответствие с ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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Автор: Виктория Разумовская
#закон #петербург #беглов

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