Ушла из жизни актриса Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова ушла из жизни на 66 году. Об этом стало известно 16 июля из публикации на сайте театра, в котором Вяликова работала с 1980 года.
Как сообщает агентство, причина смерти неизвестна. Также пока нет определенности, когда и где пройдет прощание с умершей актрисой.
Вяликова училась в Театральном училище имени Щукина, поступила в труппу Московского театра Комедии. Позже в 1980 году она перешла в труппу Театра армии.
Актриса известна по многим ролям. Она сыграла Симону в «Игре на клавишах души» и Пани Мюллерову в «Похождении бравого солдата Швейка». Также в период с 1993 года по 1995 она участвовала в постановке «Орестея», режиссером которой был Петер Штайн.
Вяликову в 2014 году наградили медалью «За трудовую доблесть».