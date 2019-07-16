Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН-ТВ рассказало, как отец, экстремисты и Навальный не помогли Жданову стать депутатом

ФАН-ТВ рассказало, как отец, экстремисты и Навальный не помогли Жданову стать депутатом

 Омбудсмены РФ и Украины наметили план по возвращению удерживаемых лиц домой

Омбудсмены РФ и Украины наметили план по возвращению удерживаемых лиц домой
Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

Губерниев приветствует решение Зеленского об Олимпиаде на Украине

Губерниев приветствует решение Зеленского об Олимпиаде на Украине
Эксперт рассказала ООН о нападении на город, которого не существует

Эксперт рассказала ООН о нападении на город, которого не существует

 США провоцируют подъем остатков ИГ* на северо-востоке Сирии, считает эксперт

США провоцируют подъем остатков ИГ* на северо-востоке Сирии, считает эксперт

ФАН-ТВ рассказало, как отец, экстремисты и Навальный не помогли Жданову стать депутатом

ФАН-ТВ рассказало, как отец, экстремисты и Навальный не помогли Жданову стать депутатом

 Омбудсмены РФ и Украины наметили план по возвращению удерживаемых лиц домой

Омбудсмены РФ и Украины наметили план по возвращению удерживаемых лиц домой
Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского

Губерниев приветствует решение Зеленского об Олимпиаде на Украине

Губерниев приветствует решение Зеленского об Олимпиаде на Украине
Эксперт рассказала ООН о нападении на город, которого не существует

Эксперт рассказала ООН о нападении на город, которого не существует

 США провоцируют подъем остатков ИГ* на северо-востоке Сирии, считает эксперт

США провоцируют подъем остатков ИГ* на северо-востоке Сирии, считает эксперт

15:24   16 Июля 2019
Россия

Думский комитет по природным ресурсам обратится в ГП насчет гибели пчел

Думский комитет по природным ресурсам обратится в ГП насчет гибели пчел

Думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить данные о массовой гибели пчел, заявил глава органа Николай Николаев 16 июля.

Во вторник состоялось экспертное совещание по данной проблеме, в котором поучаствовали отечественные пчеловоды и фермеры. Глава комитета напомнил, что среди причин смертей насекомых выделяют нарушение регламента о безопасном применении пестицидов.

«Обратимся в Генеральную прокуратуру с указанием не просто факта гибели пчел, а именно использования контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушения технологий при использовании химикатов», — заявил он.

Думский комитет по природным ресурсам обратится в ГП насчет гибели пчел

После поверки, в сентябре, пройдет еще одно совещание. На этот раз, на уровне всех ведомств, ведь только в Госдуме этот вопрос не решить. На нем будут выработаны решения, в частости законодательные.

Николаев напомнил, что министерство природных ресурсов и экологии занимается влиянием на природу, Роспотребнадзор контролирует продукцию на прилавках, а Россельхознадзору подведомственна только продукция животного происхождения.

«Лебедь, рак и щука получается», — прокомментировал он.

Думский комитет по природным ресурсам обратится в ГП насчет гибели пчел

По его словам, «цепочка контроля» нарушена, поэтому должны отвечать все ведомства. От такого распределения обязанностей страдает Россия и ее население, к тому же, неясно к чему это может привести.

«Выслушав все стороны, по итогам совещаний, мы направим соответствующие обращения во все органы власти, которые связаны с этим вопросом — Минсельхоз, Минприроды и так далее», — заключил председатель.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#госдума #генпрокуратура #гибель #пчелы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...