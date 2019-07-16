США провоцируют подъем остатков ИГ* на северо-востоке Сирии, считает эксперт

Отряды Сирийских демократических сил (SDF), состоящие из курдов, контролируют территории на северо-востоке Сирии. Они сотрудничают с международной коалицией во главе с США. Американские базы на левом берегу Евфрата снабжают курдские военные формирования.

Соединенные Штаты объясняют активные поставки оружия в Сирию и поддержку SDF продолжением борьбы с террористами. При этом в зоне оккупации продолжаются террористические атаки со стороны «спящих ячеек» «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Накануне боевики атаковали два населенных пункта. Жертвами нападения стали шесть бойцов SDF, двое ранены.

Кроме того, в крупнейшем лагере беженцев в провинции Хасака «Аль-Хол» накануне был поднят флаг ИГ. Такова сводка новостей всего за сутки, передает ФАН. Издание отмечает неэффективность мер, которые предпринимает международная коалиция во главе с США по обеспечению безопасности в оккупированных регионах. Необходимость присутствия войск США на северо-востоке САР вновь встает под сомнение.

Кроме снабжения SDF американцы не забывают, что Заевфратье — один из центров нефтедобычи в Сирии.Истинные интересы США прикрывают псевдообеспечением безопасности в регионе.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук в беседе с ФАН предположил, что активность боевиков ИГ могла возрасти из-за намеренной стимуляции со стороны Пентагона. Таким способом Вашингтон планирует в целом осложнить ситуацию в стране, которая движется к урегулированию.

«Главная сила, которая контролирует северо-восток САР, — это США. Но их влияние все-таки пошатнулось. Американцы несут потери из-за усиливающихся «спящих ячеек» ИГ, которые, очевидно, хотят вновь стать хозяевами за Евфратом», — считает эксперт.

Собеседник агентства считает, что именно американцы виноваты в развернувшейся подпольной войне «Исламского государства» против новых оккупантов на северо-востоке Сирии.

Сохранение присутствия ИГ за Евфратом могло бы служить оправданием перед турками, почему американские войска все еще там. Ведь Анкаре, конечно, не нравятся замыслы Вашингтона по формированию так называемого Сирийского Курдистана и его отрыву от остальной части страны.

Соединенные Штаты не обеспечивают безопасность и не борются с ИГ. Они лишь ведут собственные политические игры, резюмировал эксперт.

*Исламское государство, ИГ — террористическая организация, запрещенная РФ.