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15:04   16 Июля 2019
Россия

Более десяти придомовых территорий подтопило в Сочи

Более десяти придомовых территорий подтопило в Сочи

Одиннадцать придомовых территорий в Адлерском районе Сочи оказались подтоплены из-за ливней. Спасатели приступили к ликвидации последствий, эвакуировать население не будут.

Об этом 16 июля сообщил и.о. начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Руслан Игнатенко.

Сейчас на территории Краснодарского края действует экстренные предупреждения из-за сильных дождей, сопровождающихся грозами и градом. Есть вероятность образования смерчей.

Из-за шквалистого ветра сорвало металлоконструкцию пляжного кафе на контактную группу железнодорожных путей. Из-за этого несколько поездов задержались.

Ситуацию контролирует центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Силы и средства ГУ МЧС региона приведены в режим повышенной готовности.

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Автор: Виктория Разумовская
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