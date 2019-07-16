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14:54   16 Июля 2019
Россия

Путин заявил о важности сдерживания роста цен на авиакеросин

Путин заявил о важности сдерживания роста цен на авиакеросин

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости сдерживания роста цен на авиационный керосин. Об этом 16 июля сообщает ТАСС. 

Во вторник глава государства встретился с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым. 

«Главное, чтобы больше не повышались [цены на авиакеросин]», — заявил Путин. 

По мнению Хорохордина, это могло бы благотворно сказаться на туристическом потоке в регион. Он отметил, что поездка на автомобиле на 30% дешевле полета на самолете. В случае, «если, как вы сказали, на керосин снизятся цены, то все выровняется».

Республика смогла договориться с авиакомпанией «Победа» по второму рейсу, что привело к снижению тарифов и доступности полетов, отметил врио главы региона. 

«По межрегиональным перевозкам, как рассказывали вам, есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком», — добавил он. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с Хорохординым.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #хорохордин

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