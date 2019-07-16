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Лесной пожар в Хорватии стал причиной эвакуации 10 тысяч гостей фестиваля музыки

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14:52   16 Июля 2019
Весь мир

Лесной пожар в Хорватии стал причиной эвакуации 10 тысяч гостей фестиваля музыки

Лесной пожар в Хорватии стал причиной эвакуации 10 тысяч гостей фестиваля музыки

Экстренные службы Хорватии эвакуировали 10 тысяч гостей музыкального фестиваля из-за лесного пожара. Он вспыхнул возле популярного пляжа Зрче на острове Паг в Адриатическом море. Об этом сообщила местная полиция во вторник, 16 июля.

Сосновый лес близ загорелся близ пляжа Зрче в ночь на вторник. Огонь быстро распространился на территорию всего в 300 метрах от туристических объектов, где сейчас проходит музыкальный Fresh Island festival. По данным главка полиции округа, ночью эвакуированы 10 тысяч гостей фестиваля.

Пожар тушат несколько спецсамолетов ВВС Хорватии. Островная трасса Паг — Новаля остается закрытой.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#пожар #фестиваль #хорватия

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