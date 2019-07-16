Жители подконтрольной Киеву территории Донбасса стали в 20 раз чаще обращаться за медицинской помощью в самопровозглашенную Луганскую Народную Республику, рассказала глава министерства здравоохранения региона Наталья Пащенко на брифинге 16 июля.

За 2019 год с такой целью приехали порядка двух тысяч украинцев. Для сравнения, в прошлом году число обращений составило лишь 200, следовательно, за полгода тогда обратились только 100 украинцев. В 2017 году зафиксировали 300 приемов жителей подконтрольных Киеву территорий региона.

Напомним, что власти самопровозглашенных республик создали гуманитарную программу для таких граждан Украины. Проект, в частности, подразумевает предоставление бесплатных медицинских услуг и денежную помощь.

Самыми востребованными направлениями стали онкология, беременность и роды, а также педиатрия.

Глава Минздрава отметила, что такой рост пациентов вызван, прежде всего, расширением оказываемых услуг.Она посетовала, что Киев препятствует пресечению пунктов пропуска, в особенности это относится к детям.

«Но это не останавливает наших пациентов, потому что самые лучшие специалисты и высокие технологии остались именно на нашей территории. И это известно как здесь, так и там», — заявила Пащенко.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.